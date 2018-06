बिग बॉस 10 विनर मनवीर गुर्जर के साथ लिंक-अप की अफवाहों पर सामने आई काम्या पंजाबी, कहा- सफाई देना पसंद नहीं

Finally a pic with Gurjar sahab 😁 @imanveergurjar happy happy raho hamesha aise hi..!!! Chalo phir se at #thehouseofmirabella soonnnn @bhuvanchopra @srishtyrode24 @akashpatidar06 @manishnaggdev @naveen_choraria 💃🏻💃🏻

A post shared by Kamya Panjabi (@panjabikamya) on Jun 17, 2018 at 12:34am PDT