SHOCKING: इरफान के बाद इस खान को भी हुआ कैंसर, कहा- सिर्फ दो साल ही रहूंगा जिंदा...

बीते दिनों इरफान खान की दुर्लभ बीमारी की खबर काफी सुर्खियों में रहीं। अभी वो लंदन में अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आई है कि बॉलीवुड के सबसे विवादित खान यानि की कमाल आर खान को पेट का कैंसर (स्टमक कैंसर) हो गया है। इस बात का खुलासा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के

जरिए किया है।

सिर्फ दो साल रहूंगा जिंदा, बिग बी का साथ आखिरी ख्वाहिश...

केआरके ने एक प्रेस रिलीज करके बताया है कि वो स्‍टमक यानि कि पेट के कैंसर से पीड़ित हैं। इस पोस्‍ट के बाद से ये खबर तेजी से वायरल हो रही हैं। @KRKBoxOffice नाम के ट्विटर हैंडल पर एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि उन्‍हें थर्ड स्‍टेज का स्‍टमक कैंसर है और इस वजह से वो अब 2 से 3 साल तक ही जी पाएंगे।

This is press release of #KRK about his health. pic.twitter.com/0UlscVD4wq