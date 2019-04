'कलंक' ट्रेलर फैंस रिएक्शन: वरुण-आलिया को देखकर क्रेजी हुए दर्शक, कुछ ऐसे ट्रोल हुए करण जौहर

करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म 'कलंक' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म का दर्शकों को उस वक्त से इंतजार था जब बीते साल इसका ऐलान किया गया था। फिल्म की मेगा स्टारकास्ट भी काफी चर्चा का विषय रही थी। जल्द ही फिल्म सामने आने वाली है। अभिषेक वर्मन के निर्देशन में बन रही फिल्‍म में 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

करण जौहर और साजिद नाडियावाला फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म रिलीज होने में महज 14 दिन बाकी है। फिल्म का ट्रेलर प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपने वैरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। ट्रेलर पर पॉजिटिव और निगेटिव रिएक्शन दोनों ही नजर आ रहे हैं। एक यूजर्स ने फिल्म को संजय लीला भंसाली की फिल्मों की कॉपी बताया है। तो वहीं एक यूजर ने अब तक सबसे सुपरहिट फिल्म करार दिया है। खैर, लेकिन एक बात तो तय है कि फिल्म का आखिरी सीन सभी दर्शकों को इंप्रेस कर गया है। हम यकीन से कह पा रहे हैं कि फिल्म का सीन जरुर सिनेमाघरों में जमकर तालियां बटोरने वाला है। खैर, अभी देखते हैं कि फिल्म को लेकर फैंस कैसा रिएक्शन दे रहे हैं।

यहां देखें फैंस के रिएक्शन

Hahahaha....kya sir ...kuch to Naya krna tha..Picturisation... background music.Screenplay. Climax... Total copy hai Ye movie Aap Ki Kam.. Sanjay Leela Bhansali aur Aditya Chopra ki Jyada Lagti Hai..qki puri me jaha Bhansali sir ki LG Rahi h Wahi clmx Aditya Chopra Sir ka..😷😷😷 — Surya (@GoluTheroy) April 3, 2019

The trailer is very good ...I don't know much about music but I think background music is a copy of Games of Throne — SUSANT KUMAR SAMAL (@SUSANTKUMARSAM3) April 3, 2019

The story of riot and bewaafa story, old cliche.. Nepotism in the film is very high will destroy the young talented people in the industry.. Production mafia Dharma production will any get a blockbuster for the film — Nepotism (@rarjun94) April 3, 2019

Damn each and every actor is so bloody talented😭 The music, costume, cinematography, emotions! #kalank — yasemin (@ysmxn_) April 3, 2019

Wow saw her too ♥️ damn excited as @Advani_Kiara is not only appearing in #FirstClass but also in some other scenes #Kalank #kalanktrailer pic.twitter.com/pMN42lLpCv — @Atharv Sardeshpande (@AtharvSrkian) April 3, 2019

आपको बता दें कि फिल्म में करण जौहर ने बहुत ही खूबसूरती से 1940 की लवस्टोरी को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। ट्रेलर को देख ऐसा लग रहा है कि करण जौहर इस प्यारी सी लवस्टोरी को बड़े परदे पर खूबसूरती से उतारने में काफी हद तक कामयाब भी साबित हुए हैं। फिल्म के ट्रेलर में एक बार फिर वरुण धवन और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है।