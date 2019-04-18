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Kalank: फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड, पहले दिन ही कमा लिए इतने करोड़

kalank

आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'कलंक' बुधवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का मिक्स रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म ने धमाल ही मचा दिया है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में 21.60 करोड़ की कमाई कर ली है।

 

 

इसके साथ ही कलंक इस साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। देखें इस साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट-

 

 

बता दें कि ये फिल्म भारत में 4000 स्क्रीन्स में रिलीज हुई है। वहीं वल्डवाइड फिल्म 5300 में रिलीज हुई है।
 

 

Kalank: फिल्म देखने के बाद ऑडियंस ने दिए ये रिएक्शन्स

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बता दें कि फिल्म में करण जौहर ने बहुत ही खूबसूरती से 1940 की लवस्टोरी को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। वरुण धवन और आलिया भट्ट ने अभी तक कई फिल्मों में एक साथ काम किया है और इनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया भी है।   

 

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  • Web Title:kalank first day box office collection film earns 21 crore 60 lakh

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चेन्नई सुपर किंग्स132/5(20.0)
vs
सनराइज़र्स हैदराबाद137/4(16.5)
सनराइज़र्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकटों से हराया
Wed, 17 Apr 2019 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
Match 32
किंग्स XI पंजाब182/6(20.0)
vs
राजस्थान रॉयल्स170/7(20.0)
किंग्स XI पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 12 रनों से हराया
Tue, 16 Apr 2019 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
चौथा एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच
संयुक्त अरब अमीरात175/10(47.1)
vs
जिम्बाब्वे129/7(24.5)
जिम्बाब्वे ने United Arab Emirates को 3 विकटों से हराया (डी/एल मेथड)
Tue, 16 Apr 2019 01:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
Match 31
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर171/7(20.0)
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मुंबई इंडियंस172/5(19.0)
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