Kalank: फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड, पहले दिन ही कमा लिए इतने करोड़

आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'कलंक' बुधवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का मिक्स रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म ने धमाल ही मचा दिया है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में 21.60 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Kalank starts with a bang... Emerges biggest opener of 2019 *so far*... Plexes terrific... Impressive cast and hype + massive screen count [4000] + #MahavirJayanti holiday have contributed to a big total... Wed ₹ 21.60 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 18, 2019

इसके साथ ही कलंक इस साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। देखें इस साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट-

Top *Opening Day* biz - 2019...

1. #Kalank ₹ 21.60 cr [Wed]

2. #Kesari ₹ 21.06 cr [Thu]

3. #GullyBoy ₹ 19.40 cr [Thu]

4. #TotalDhamaal ₹ 16.50 cr

Note: Hindi films. ₹ 10 cr+ openers included in the list.

India biz.#Kalank is the biggest opener of Varun and Alia to date.

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 18, 2019

बता दें कि ये फिल्म भारत में 4000 स्क्रीन्स में रिलीज हुई है। वहीं वल्डवाइड फिल्म 5300 में रिलीज हुई है।



#Kalank screen count...

India: 4000

Overseas: 1300

Worldwide total: 5300 screens

* #Kalank is the widest release for Varun Dhawan and Alia Bhatt.

* Also, #Kalank is the widest release of 2019 *so far*.

* #MahaveerJayanti [Wed] and #GoodFriday [Fri] holidays will boost biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 17, 2019

बता दें कि फिल्म में करण जौहर ने बहुत ही खूबसूरती से 1940 की लवस्टोरी को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। वरुण धवन और आलिया भट्ट ने अभी तक कई फिल्मों में एक साथ काम किया है और इनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया भी है।