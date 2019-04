Kalank Box Office Collection Day 1: पहले दिन ही 'कलंक' की कमाई में आएगा उछाल

धर्मा प्रोडक्शन्स (Dharma Productions) की फिल्म 'कलंक' (Kalank) आज बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। 'कलंक' एक मल्टी स्टारर फिल्म है। वरुण धवन (Varun Dhawan), आलिया भट्ट (Alia Bhatt), आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapoor), सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने फिल्म में अहम किरदार निभाए हैं। फिल्म का निर्देशन अभिषेक वर्मन ने किया है करण जौहर की फिल्म कलंक आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। अब फैंस को फिल्म के बॉक्स ऑफिस की पहली कमाई का इंताजार है।

कंगना रनौत की बहन रंगोली ने महेश भट्ट को लेकर किया चौंकाने वाला

आपको बता दें कि समीक्षको ने फिल्म की जबरदस्त तारीफ की है वहीं फिल्म के कमाई की बात करें ये तो कलंक पहले दिन 18 से 22 करोड़ की कमाई कर रही है। बुधवार महावीर जयंती की छुट्टि होने के चलते फिल्म के कमाई को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉस मिल सकता है। वहीं एक हफ्ते पहले एडवांस बुकिंग से भी कलंक की कमाई रफ्तार पकड़ती दिखाई देगी। इस फिल्म के पूरे हफ्ते की कमाई को लेकर समीक्षकों का कहना है कि यह फिल्म पहले में 100 करोड़ कमा सकती है। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म समीक्षक गिरीश जौहर का मानना है कि अप्रैल में अभी तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, जिसका फायदा कलंक को मिल सकता है। यह फिल्म बड़े स्तर पर रिलीज की जा रही है तो उनका अनुमान है कि पहले दिन यह फिल्म करीब 18 से 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है। फिल्म समीक्षक सुमित मानना है कि वरुण धवन और आलिया भट्ट की अभी तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ (2017) है। इस फिल्म ने पहले दिन 12.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

Kalank: फिल्म देखकर बॉलीवुड सेलेब्स ने दिए ये रिएक्शन्स

आपको बता दें कि अभिषेक वर्मन के निर्देशन में बन रही फिल्म कलंक भारत में 4000 स्क्रीन्स पर नजर आ रही है वहीं ओवरसीज पर 1300 स्क्रीन्स पर कलंक ने दस्तक दी है। कुल मिलाकर फिल्म 5300 स्क्रीन पर दिखाई देगी।

#Kalank screen count...

India: 4000

Overseas: 1300

Worldwide total: 5300 screens

* #Kalank is the widest release for Varun Dhawan and Alia Bhatt.

* Also, #Kalank is the widest release of 2019 *so far*.

* #MahaveerJayanti [Wed] and #GoodFriday [Fri] holidays will boost biz.