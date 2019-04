Kalank: गुडफ्राइडे का भी नहीं हुआ कलंक को फायदा, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'कलंक' बुधवार को रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का मिक्स रिस्पॉन्स मिला। फिल्म ने पहले दिन जहां बड़ा धमाका किया, वहीं दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई कम हुई। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में जहां 21.60 करोड़ की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 11.45 करोड़ और तीसरे दिन 11.60 करोड़ की कमाई के साथ 3 दिन में टोटल 44.65 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Kalank sees minimal growth on Day 3 [ #GoodFriday holiday]... Big jump is clearly missing... Plexes better, mass circuits ordinary/weak... Now dependent on Sat and Sun to add to the total... Wed 21.60 cr, Thu 11.45 cr, Fri 11.60 cr. Total: ₹ 44.65 cr. India biz.

वैसे अभी वीकेंड में फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है।

'कलंक' इस साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म है। देखें इस साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट-

#Kalank screen count...

India: 4000

Overseas: 1300

Worldwide total: 5300 screens

* #Kalank is the widest release for Varun Dhawan and Alia Bhatt.

* Also, #Kalank is the widest release of 2019 *so far*.

* #MahaveerJayanti [Wed] and #GoodFriday [Fri] holidays will boost biz.