कनाडा में सुपुर्द-ए-ख़ाक हुए कादर खान, सामने आई पहली तस्वीर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और लेखक कादर खान(Kader Khan) के निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। 31 दिसंबर को कादर खान का निधन हुआ। कनाडा में ही कादर खान को सुपुर्द-ए-ख़ाक कर दिया गया जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है। इस तस्वीर में कादर खान के बड़े बेटे सरफराज खान बाकि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं।

Canada: #Visuals from veteran actor & screenwriter Kader Khan's funeral ceremony held in Mississauga yesterday. He passed away at the age of 81 in a hospital in Toronto on January 1 pic.twitter.com/08TPt8AWMg