Kabir Singh Box Office Collection: तीन दिन में शाहिद की फिल्म 'कबीर सिंह' ने कमाए इतने करोड़, जानकर उड़ जाएगा होश!

Kabir Singh Box office collection Day 3 शाहिद कपूर की फिल्म 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। ‌फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन से ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। 'कबीर सिंह' ने रिलीज के पहले दिन अपनी शानदार ओपनिंग की थी, दूसरे दिन फिल्म ने 42 करोड़ की कमाई कर डाली है। अब फिल्म की तीसरे दिन कमाई सामने आई है। फिल्म ने रविवार को 25 करोड़ कमाए हैं। इसी के साथ फिल्म की वीकेंड कमाई 62.40 करोड़ हो गई है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म के आकंड़े शेयर करते हुए बताया कि 62.40 करोड़ की कमाई कर डाली है। वहीं कुछ ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि कबीर सिंह ने रविवार को तकरीबन 27.91 करोड़ रुपये कमाए हैं। अभी तक यह फिल्म कुल मिलाकर 70.83 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म शाहिद के करियर की सबसे बड़ी सोलो हिट है। 'कबीर सिंह' 3123 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। अब देखना होगा कि वीकडेज पर यह फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है।

#KabirSingh surpasses *opening weekend* biz of #TotalDhamaal [₹ 62.40 cr / 3700 screens], thus emerging the biggest *non-holiday* opener of 2019... A remarkable feat, since #KabirSingh was released on 3123 screens. India biz.

#KabirSingh is firing on all cylinders at the BO... Metros, mass belt, Tier-2, Tier-3 cities - #KabirSingh wave grips the nation... Emerges Shahid Kapoor’s highest grosser in 3 days [after #Padmaavat]... Fri 20.21 cr, Sat 22.71 cr, Sun 27.91 cr. Total: ₹ 70.83 cr. India biz.