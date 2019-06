Kabir Singh Box Office Collection: 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई 'कबीर सिंह', पांचवें दिन फिल्म ने कमाए इतने करोड़

Kabir Singh Box Office Collection Day 5: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'कबीर सिंह' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। यही वजह है कि महज 5 दिन में ही ये फिल्म 100 करोड़ क्लब (100 Crore) में शामिल हो चुकी हैं। 20.21 करोड़ से बॉक्स ऑफिस ओपनिंग देने वाली फिल्म 'कबीर सिंह' अपने पांचवें दिन यानि मंगलवार को 16.53 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद इस फिल्म की कुल कमाई अब 104 करोड़ की हो चुकी है।

#KabirSingh cruises past ₹ 💯 cr... Shahid Kapoor scores his first *solo* century... Extraordinary trending on weekdays... Eyes ₹ 130 cr+ total in Week 1... Fri 20.21 cr, Sat 22.71 cr, Sun 27.91 cr, Mon 17.54 cr, Tue 16.53 cr. Total: ₹ 104.90 cr. India biz. BLOCKBUSTER.