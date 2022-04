कभी ईद कभी दिवाली: सलमान खान के पनवेल वाले फार्महाउस पर होगी शूटिंग, फिल्म सिटी से हटाया गया सेट

Kabhi Eid Kabhi Diwali: साजिद नाडियाडवाला के साथ से छूटकर सलमान खान फिल्म्स के हाथ में आ गया है तो चीजें लगातार बेहतर होती जा रही हैं। सलमान खान की इस फिल्म को लेकर काफी खींचतान होती रही है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Tue, 05 Apr 2022 11:49 AM

