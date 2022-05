करणवीर बोहरा के अंजलि से फेक लव आइडिया पर क्या था वाइफ तीजे का रिऐक्शन, किया खुलासा

करणवीर बोहरा ने लॉकअप के अंदर अंजलि अरोड़ा के साथ फेक क्रश ऐंगल वाला प्लान बनाया था। इस पर कंगना रनौत काफी नाराज हुई थीं। अब करणवीर ने इस पर अपनी वाइफ तीजे सिद्धू का रिऐक्शन बताया है।

इस खबर को सुनें