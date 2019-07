Judgementall Hai Kya Box Office Collection Day 4: कंगना-राजकुमार की फिल्म ने चौथे दिन कमाए इतने करोड़

Judgementall Hai Kya Box Office Collection Day 4: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और राजकुमार राव (Rajkummar Rao) की फिल्म ‘जजमेंटल है क्या’ (Judgementall Hai Kya) के चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Box Office Collection) सामने आ चुका है। आपको बता दें कि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म ‘जजमेंटल है क्या’ (Judgemental Hai Kya) ने पहले दिन 4.50 करोड़, दूसरे दिन 7.75 करोड़ और तीसरे दिन 7 करोड़ के आसपास को बिजनेस किया है। कुल मिलाकर फिल्म 19.25 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है। वहीं, बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने चौथे दिन 2.25 करोड़ की कमाई की है।

#BoxofficeSummary - #Sunday:

⭐️ #JudgementallHaiKya: Goes from strength to strength on Day 3. National multiplexes are super-strong. Overall, solid growth over the weekend.

⭐️ #TheLionKing: Continues to roar. Scores big numbers on Sat and now, Sun. Eyes ₹ 150 cr *lifetime biz*.