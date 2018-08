इस सुपरस्टार के पिता की सड़क हादसे में हुई मौत

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के पिता नंदमुरी हरिकृष्णा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार सुबह ही नंदमुरी हरिकृष्णा की कार का तेलंगाना के नालगोंडा जिले में एक्सीडेंट हुआ। सड़क हादसे के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। बता दें कि नंदमुरी हरिकृष्णा का जन्म 2 सितंबर 1956 को आंध्रप्रदेश के निम्माकुरु में हुआ था। नंदमुरी ने 60 के दशक में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तेलुगू सिनेमा में डेब्यू किया था।

नंदमुरी ने दो शादियां की हैं। पहली शादी से उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे जानकी राम और कल्याण राम और एक बेटी सुहासिनी। नंदमुरी ने फिर दूसरी शादी की। इस शादी से उनका एक बेटा है तारक राम। तारक नाम ने बाद में अपना नाम जूनियर एनटीआर रख लिया था। कल्याण राम और जूनियर एनटीआर तेलुगू सिनेमा के सुपरस्टार हैं।

#UPDATE: Actor and TDP leader Nandamuri Harikrishna succumbs to his injuries. He met with an accident in Telangana's Nalgonda district, early morning today https://t.co/ix203jyTOi