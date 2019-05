VIDEO VIRAL: अक्षय कुमार से पूछा वोट क्यों नहीं दिया? तो बोले-चलिए बेटे

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार हाल ही में पत्नी ट्विंकल खन्ना के कजिन भाई करण कपाड़िया की डेब्यू फिल्म ब्लैंक की स्पेशल स्क्रीनिंग पर गए। इस दौरान एक रिपोर्टर ने अक्षय से पूछा कि सोशल मीडिया पर आपको इतने दिनों से काफी ट्रोल किया जा रहा है कि आप वोटिंग करने नहीं गए? तो इस पर अक्षय ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, 'चलिए बेटे' और फिर वहां से निकल गए।

इसके बाद अक्षय पीछे किसी से कुछ बात करते हुए नजर आए। वो बोलते हैं, दिस इज वट आई टैल यू। इसके बाद वीडियो म्यूट हो जाता है।

अक्षय कुमार के इस वीडियो के रिस्पॉन्स में एक ट्विटर यूजर ने अक्षय का पुराना वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अक्षय कहते दिख रहे हैं, 'टोरंटो मेरा घर है। मुझे आपको बताना चाहिए ... टोरंटो मेरा घर है। इस इंडस्ट्री से रिटायर होने के बाद मैं यहां वापस आने वाला हूं।

" Tronto is My Home " says Khiladi International pic.twitter.com/kGvWuvv9SD