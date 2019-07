'बाटला हाउस' का सच उजागर करने का प्रयास करेंगे जॉन अब्राहम

जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म 'बाटला हाउस' का पहला टीजर कुछ दिन ही रिलीज हुआ था। फिल्म में जॉन, डीसीपी संजीव कुमार का किरदार निभा रहे हैं, जिनके नेतृत्व में 19 सितंबर 2008 को एक एनकाउंटर किया गया था। इसी की सच्चाई जॉन अब्राहम इस फिल्म के जरिए उजागर करेंगे।

दिल्ली में 13 सितंबर, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 26 लोगों की मौत हो गई और 133 से अधिक घायल हो गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ओर से 19 सितंबर को एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बाटला हाउस के एक फ्लैट में छापा मारा था। इस दौरान दो कथित आतंकवादी आतिफ अमीन व मोहम्मद साजिद को पुलिस ने गोली मार दी थी। हालांकि कुछ नेताओं ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया था।

नए प्रतिभावान कलाकारों के साथ काम कर धन्य महसूस कर रहे बिग बी

फिल्म के टीजर में एक राजनेता यह बताते हुए दिखता है कि नकली मुठभेड़ में मारे गए लोग छात्र थे। टीजर में विरोध के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर अभिनेता जॉन अब्राहम ने ट्विटर पर लिखा, “देशभर में अंतहीन विरोध और बाद में अंतहीन आरोप, सच्चाई की तलाश अभी भी जारी है।”

Endless protests across the nation and endless accusations later, the search for the truth still continues. #BatlaHousehttps://t.co/B53FvJjqpT#BatlaHouseTrailerOn10thJuly @mrunal0801 @nikkhiladvani @writish @TSeries @EmmayEntertain @johnabrahament @bakemycakefilms