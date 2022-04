Attack: जॉन अब्राहम ने बताई अपने गुस्से की वजह, कहा- कई बार बहुत वाहियात सवाल किए जाते हैं

Attack John Abraham Angry Interview: जिस इंटरव्यू में जॉन अब्राहम को गुस्सा आ गया था उसमें जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि जॉन ये थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है जब आप अकेले ही 200 लोगों से लड़ रहे हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Mon, 04 Apr 2022 04:23 PM

