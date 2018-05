जॉन अब्राहम ने की धमाकेदार वापसी, जानें पहले दिन की कमाई

भारी विरोध और कानूनी पचड़े से निकले बाद बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की फिल्म 'परमाणु' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर ली है। फिल्म ने पहले ही दिन 4 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। दर्शकों को फिल्म की कहानी काफी दमदार लगी। वहीं क्रिटिक्स ने फिल्म की बहुत तारीफ की और चार स्टार तक दिए हैं।

फिल्म ने अपने शुरुआती दिनों में काफी स्लो रही लेकिन धीरे-धीरे शाम तक फिल्म ने ताबतोड़ कमाई कर ली है। पहले दिन फिल्म ने 4.82 करोड़ रुपये अपनी छोली में डाल दी है। फिल्म की पहले दिन में धमाकेदार एंट्री देखकर तो लग रहा है कि वीकेंड पर कमाई का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। फिल्म में उनके साथ डायना पेंटी भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं।

Limited promotions and IPL semi-final hits the biz of #Parmanu on Day 1... Yet, the wonderful word of mouth should help recover lost ground on Sat and Sun... Fri ₹ 4.82 cr [1935 screens]. India biz.