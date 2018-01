FINALLY: इस डेट को रिलीज होगी श्रीदेवी की बेटी की फिल्म, सामने आया नया पोस्टर

ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क का फर्स्ट लुक जारी हो चुका है। करण जौहर ने ट्वीट करके फिल्म के रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। फिल्म में दोनों की रोमांटिक केमेस्ट्री देखने को मिलेगी। यह फिल्म इस साल 20 जुलाई को रिलीज होगी। ये मूवी सुपरहिट मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैराट' की हिन्दी रीमेक है।

The lovebirds of #Dhadak... Janhvi and Ishaan... An adaptation of Marathi blockbuster #Sairat... Directed by Shashank Khaitan... 20 July 2018 release. pic.twitter.com/eRZ8SxVaNL