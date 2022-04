‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘RRR’ की सक्सेस पर बोले शाहिद कपूर, कहा- ‘यह देखकर…’

शाहिद कपूर अपनी फिल्म ‘जर्सी’ के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। हाल के दिनों मे कई फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शाहिद ने गंगूबाई, कश्मीर फाइल्स और RRR की सफलता पर कही ये बात।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Fri, 08 Apr 2022 09:50 AM

