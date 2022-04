Happy B'day Jeetendra: मौत के मुंह में जाने से बाल-बाल बचे थे जितेंद्र, करवा चौथ के दिन बची थी जान

Jeetendra Birthday Special: बॉलीवुड के जाने-माने कलाकार जितेंद्र आज से कई साल पहले करवा चौथ के मौके पर मौत को करीब से देख चुके हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद नेशनल टेलीविजन पर किया था।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 07 Apr 2022 09:14 AM

