Jayeshbhai Jordaar Trailer Review: रणवीर सिंह की फिल्म ने मजाक-मजाक में दिया 'जोरदार' मैसेज

Jayeshbhai Jordaar Ranveer Singh Movie Trailer Release: इससे पहले फिल्म '83' में कपिल देव का रोल प्ले करते नजर आए थे। अब उन्होंने बिलकुल ही नया अवतार लेकर फैंस को सरप्राइज कर दिया है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Tue, 19 Apr 2022 11:44 AM

