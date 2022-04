इधर रणबीर- आलिया की शादी में बिजी थे फैन्स, ऊधर रणवीर सिंह ने पूछ लिया- लड़का होगा या लड़की?

बॉलीवुड के एनर्जी किंग कहलाने वाले अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) जल्दी ही फिल्म जयेशभाई जोरदार (Jayeshbhai Jordaar) में नजर आएंगे। इस बीच फिल्म का नया पोस्टर सामने आया है, जो वायरल हो रहा।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Sun, 17 Apr 2022 02:40 PM

इस खबर को सुनें