अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ जया बच्चन भी ने डाला वोट

महाराष्ट्र में आज विधानसभा सीटों के लिए सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही हैं। आम जनता से लेकर कई बॉलीवुड सेलेब्स भी अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे है तो कई सेलेब्स ने वोट डाल दिया हैं। आज मुबंई की संबंधित पोलिंग बुथ पर बॉलीवुड सितारों का जमवाडा दिख रहा है। बॉलीवुड सितारे सजधज कर अपने-अपने पोलिंग बुथ पर पहुंच कर वोट कर रहे हैं। इतना ही ये सितारे पूरे जोश के साथ वोट करते हुए दिख हैं । इसी बीच क्रम में बच्चन फैमली भी अपना वोट डालने पोलिंग बुथ पर पहुंच गए हैं। जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने मुंबई के जुहू में मतदान किया। हालांकि बिग बी यानी अमिताभ बच्चन इस दौरान नहीं दिखे।

बॉलीवुड की ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी ने डाला वोट, लोगों से की ये अपील

आपको बता दें कि इन सभी के पहले दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, आमिर खान, ऋतिक रोशन जैसे सरीखे सितारों ने वोट डाला। एक्टर विवेक ओबेरॉय अपनी फैमिली के साथ मतदान करने पहुंचे। तस्वीर में विवेक अपने पिता सुरेश ओबेरॉय के साथ वोटिंग साइन दिखाते हुए पोज दे रहे हैं। वहीं आमिर और किरण राव के अलावा माधुरी दीक्षित, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, जेनेलिया डीसूजा, प्रिया दत्त जैसी नामचीन हस्तियों ने मतदान किया।

बीजेपी सांसद और एक्टर सनी देओल ने किया मतदान

Jaya Bachchan, Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan leave after casting their vote at a polling booth in Juhu, Mumbai. #MaharashtraAssemblyElections pic.twitter.com/ABPO6Be6rk