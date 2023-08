Jawan New Poster: जवान का नया पोस्टर रिलीज, शाहरुख खान-विजय सेतुपति पर भारी पड़ीं नयनतारा

Jawan New Poster OUT: बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी जवान को लेकर खबरों में बने हुए हैं। फिल्म को लेकर लगातार एक्टर और मेकर्स की तरफ से नई जानकारियां शेयर की जा रही हैं। हाल ही में डायरेक्टर एटली कुमार की फिल्म जवान से शाहरुख का पोस्टर शेयर किया गया था, जिसमें उनका गंजा लुक सामने आया था। इस लुक को लेकर एक्टर काफी चर्चा में रहे। वहीं, अब इस फिल्म का एक नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें मूवी के तीनों लीड स्टार एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं।

एक ही फ्रेम में नजर आए तीनों लीड

शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान से उनका नया पोस्टर सामने आया है। इसमें उनके साथ लीड एक्ट्रेस नयनतारा और विजय सेतुपति नजर आ रहे हैं। पोस्टर में शाहरुख और विजय अपने रोबीले अंदाज में तो नयनतारा हाथ में गन लिए दिख रही हैं। फिल्म का पोस्टर काफी शानदार है। इस पोस्टर को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एसआरके - नयनतारा - विजय सेतुपति: 'जवान' का नया पोस्टर यहां है... जवान के नए पोस्टर में एसआरके, नयनतारा और विजय सेतुपति शामिल हैं। ये फिल्म... गुरुवार, 7 सितंबर, 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी।

SRK - NAYANTHARA - VIJAY SETHUPATHI: ‘JAWAN’ NEW POSTER IS HERE… #SRK, #Nayanthara and #VijaySethupathi feature in the #NewPoster of #Jawan… [Thu] 7 Sept 2023 release in #Hindi, #Tamil and #Telugu.#DeepikaPadukone #Atlee #GauriKhan pic.twitter.com/y305AlSmIW