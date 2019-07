Javed Jaffery ने ट्विटर पर पोस्ट किया पतंजलि नमक पर चुटकुला, हो गए TROLL

योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पर एक चुटकुला ट्वीट करने के बाद अभिनेता जावेद जाफरी को सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा ट्रोल किया गया। जावेद ने उनके दोस्त द्वारा उन्हें भेजा गया एक चुटकुला ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें रामदेव की कंपनी द्वारा बनाए जा रहे नमक पर कटाक्ष किया गया था।

आईएएनएस के मुताबिक इस चुटकुले में कहा गया है कि पतंजलि नमक का पैकेट कहता है कि ये बना है 2500 साल पुरानी हिमालय की चट्टान से। और, एक्सपायरी (नमक के समाप्त होने की तिथि) है 2019 में। हे भगवान, बाबा बिल्कुल सही समय पर खोद लाए, नहीं तो हिमालय पर ही एक्सपायर हो जाता।

Received this from a friend :



Patanjali Namak Ka Packet Kehta Hai Ki

"Yeh Bana Hai 2500 Hazaar Saal Puraani Himalaya Ki Chattaan Sey."

Aur Expiry Hai 2019 Mein.



By God !! Baba Bilkul Time Pey Khod Laaye, Nahi Toh Himalaya Par Hi Expire Ho Jaata !!!🤣 — Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) July 13, 2019

जावेद का यह ट्वीट सोशल मीडिया के एक वर्ग को नहीं भाया और इसके ऊपर वह जाफरी का ही मजाक बनाने लगे।

एक उपयोगकर्ता ने ट्वीट किया कि नमक के दाने समय के साथ नमी को अवशोषित करते हैं। जल अवशोषण चट्टानों में कम होता है। कभी विज्ञान का अध्ययन किया है?

So the 10kg wheat flour pack that one buys needs to be over in 24 hrs... Think again.... — Harbeer Singh (@MaverickTraderz) July 14, 2019

एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, धमाल अभिनेता को खाद्य पैकेजिंग के बारे में उचित जानकारी लेनी चाहिए।

उपयोगकर्ता ने ट्वीट में कहा कि खाद्य पैकेजिंग तकनीक के ज्ञान के बिना आप ट्वीट कर रहे हैं। अगर आपके पास समय है, तो कृपया भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की वेबसाइट पढ़ें। इसके बाद आप 'उपयोग के लिए तारीख' को समझ पाएंगे।

without knowledge of comedy and satire U R tweeting if U have time, pl. read Comedy websites and min. 3 years of watching Stand up comedy and you will understand what ‘jokes’ are — Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) July 15, 2019

इस पर जावेद के पास करारा जवाब था। उन्होंने लिखा, कॉमेडी और व्यंग्य के ज्ञान के बिना आप ट्वीट कर रहे हैं। अगर आपके पास समय है, तो कृपया कॉमेडी वेबसाइटों को पढ़ें, तब आप समझेंगे कि 'चुटकुले' क्या होते हैं।