यौन शोषण के आरोप में फंसे राजकुमार हिरानी के सपोर्ट में आए जावेद अख्तर, कही ये बड़ी बात

डायरेक्टर राजकुमार हिरानी पर लगे यौन शोषण के आरोप पहली बार लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने प्रतिक्रिया दी है। जावेद अख्तर ने कहा कि राजकुमार हिरानी बॉलीवुड में सबसे सभ्य लोगों में से एक हैं। हिरानी पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा, ‘मैं फिल्म उद्योग में 1965 में आया था। इतने सालों बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि करीब पांच दशकों में आप इस उद्योग में जिन लोगों से मिले, उनमें सबसे सभ्य कौन है, तो शायद पहला नाम मेरे जहन में जो आएगा वह राजू हिरानी का होगा। जी. बी. शॉ ने कहा है, ‘बहुत ज्यादा अच्छा होना भी बहुत खतरनाक है’।

I had come to the film industry in 1965. After so many years if I am asked who are the most decent people you met in this industry over almost 5 decades, perhaps the first name that will come to my mind is RAJU HIRANI. G.B Shaw has said . “ it is too dangerous to be too good”