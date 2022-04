अली गोनी से क्या सीक्रेटली शादी कर ली है जैस्मिन भसीन ने? एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई

जैस्मिन भसीन काफी समय से अली गोनी के साथ रिलेशनशिप में हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जैस्मिन और अली ने सीक्रेटली शादी कर ली है। जैस्मिन की फोटो भी वायरल हो रही थी।

इस खबर को सुनें