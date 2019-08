Janmashtami 2019 और ‘मिशन मंगल’ के बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर Amul ने सेलिब्रेट किया 'Mission Makhan’

तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म 'मिशन मंगल' की अपार सफलता को देखते हुए डेयरी कंपनी अमूल इंडिया की ओर से इसे एक बेहद ही खास अंदाज में सराहा गया है और जन्माष्टमी का मौका देख इसे 'मिशन मक्खन' नाम दिया गया है।

यह ब्रांड अक्सर किसी मशहूर या चर्चित घटना या व्यक्ति के बारे में चुटीले अंदाज में बयां करने के लिए जाना जाता है और इस बार भी अमूल ने कुछ ऐसा ही किया।

How cool !!!!! These are always very very special ! Thank you Amul ! 😍

P.S- next time I will add that hair band to my look 😉#MissionMangal #MissionAccomplished #MissionMakhan pic.twitter.com/TmlYwAswJr