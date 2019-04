उरी एक्टर विक्की कौशल को KISS करना चाहती हैं श्रीदेवी की बेटी जान्हवी कपूर, खुद किया खुलासा

दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी (Sri Devi) और बोनी कपूर ( Boney Kapoor) बड़ी की बेटी जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) अक्सर खबरों में रहती हैं। Dhadak धड़क से डेब्यू करने के बाद अभी जान्हवी के पास हाथ में ‘तख़्त’ और गुंजन सक्सेना की बायोपिक फिल्में है। जान्हवी इनदिनों अपनी फिल्मों की शूटिंग में काफी बिजी हैं। इसी दौरान हाल ही में जान्हवी अपनी छोटी बहन खुशी कपूर के साथ शो में पहुंचीं। जहां पर जान्हवी ने उरी एक्टर विक्की कौशल को लेकर अपनी फीलिंग बताई है। बिक्की के प्रति जान्हवी की फीलिंग जानकर सभी लोग हैरान गए।

दरअसल, जान्हवी कपूर बीती रात कलर्स इन्फिनिटी शो के पहले एपिसोड में नजर आईं। इस शो के एक सेगमेंट 'से इट और स्ट्रिप इट' के तहत जान्हवी से पूछा गया कि वो बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और कार्तिक आर्यन में से किसे किस करना चाहेंगी। इस सवाल पर जवाब देते हुए जान्हवी ने कहा कि वो उरी के एक्टर विक्की कौशल को चुनेंगी। जान्हवी का ये जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है।

