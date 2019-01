VIDEO: बोनी कपूर के बाद प्रिया प्रकाश की‘श्रीदेवी बंगलो’को लेकर आया जाह्नवी कपूर का ऐसा रिएक्शन

Watch: Janhvi Kapoor ignores questions around the controversial Sridevi Bungalow Trailer. @filmyday 😘 . . #janhvikapoor #actor #beautiful #video #starkids #sridevibungalowcontroversy #sridevi #veteranactress #filmyday #bollywood #bollywoodstyle #bollywoodactress #mumbaidiaries

A post shared by F I L M Y D A Y (@filmyday) on Jan 18, 2019 at 8:07am PST