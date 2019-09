श्रीदेवी से जुड़े इस काम को करने के लिए बेटियों के संग सिंगापुर निकले बोनी कपूर

बॉलीवुड की जानी-मानी दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi) का वैक्स स्टेच्यू (Wax Statue) सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम (Madame Tussauds में लगने वाला है। जिसकी जानकारी श्रीदेवी के पति बोनी कपूर (Boney Kapoor) ने एक वीडियो शेयर करते हुए दी है। इसी बीच श्रीदेवी वैक्स स्टेच्यू को देखने के लिए खुशी कपूर आज अपने पापा बोनी कपूर संग सिंगापुर के लिए रवाना हो गई हैं। इन दोनों के बाद जाह्नवी कपूर भी सिंगापुर के लिए निकल गईं। इन तीनों को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था।

आपको बता दें कि बोनी कपूर ने ट्विटर ये जानकारी देते हुए लिखा है कि श्रीदेवी ना सिर्फ हमारे, बल्कि करोड़ों फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैडम तुसाद में उनका स्टैच्यू देखने के लिए जो 4 सितंबर को सबके सामने आएगा। हालांकि, उनका ये स्टैच्यू पूरी तरह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें उनका मिस्टर इंडिया की ‘हवाहवाई’ वाला लुक नजर आ रहा है।

Sridevi lives forever in not just our hearts but also in the hearts of millions of her fans. Eagerly waiting to watch the unveiling of her figure at Madam Tussauds, Singapore on September 4, 2019. #SrideviLivesForever pic.twitter.com/AxxHUgYnzt