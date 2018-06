PHOTOS: प्यार में ऐसे डूबीं जाह्नवी, जानें कब रिलीज होगा 'धड़क' का Trailer

हाल ही में श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर की डेब्यू फिल्म 'धड़क' के दो नए पोस्टर सामने आए हैं। इनमें से एक पोस्टर में जाह्नवी और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरे पोस्टर में दोनों पूरी प्यार के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ फिल्म के ट्रेलर के रिलीज डेट भी सामने आ गई है। जी हां, फिल्म का ट्रेलर सोमवार 11 जून को रिलीज होना। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है।

Trailer launch on Mon [11 June 2018]... Ishaan Khatter and Janhvi Kapoor... New poster of #Dhadak ... Remake of Marathi blockbuster #Sairat ... Directed by Shashank Khaitan... 20 July 2018 release. pic.twitter.com/PpWdPtIxUF

जाह्नवी-ईशान की धमाकेदार केमिस्ट्री...

फिल्म के अब तक तीन पोस्टर्स जारी हो चुके हैं जिनमें जान्हवी और ईशान प्यार की गिरफ्त में जकड़े हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में जान्हवी ईशान के कंधों पर सिर टिकाए कुछ सोच रही हैं तो ईशान अपनी लेडी लव को निहार रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शशांक खेतान ने जो इससे पहले एक्टर वरुण धवन और स्टाइल दिवा आलिया भट्ट के साथ दो सुपरहिट फिल्में- हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्में दे चुके हैं। ये दोनों ही फिल्म फिल्में शशांक ने डायरेक्ट की थी और अब एक बार फिर धर्मा प्रोडक्शन्स के मालिक करण जौहर ने अपनी फिल्म के निर्देशन के लिए शशांक पर भरोसा किया है। इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार जारी है। ये फिल्म अगले महीने 20 जुलाई को रिलीज होगी।

जाह्नवी-ईशान के लिए कही थी ये बात...

इससे पहले शशांक ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी फिल्म में स्टार किड्स के होने से उन पर बने दबाव के बारे में बयान देते हुए कहा था, ‘मैं इन सभी बातों को नहीं मानता, कोई भी आपको भूलेगा नहीं और न ही कोई आपकी तारीफें करेगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप किसी खास परिवार से हो। दर्शक अगर किरदारों में आपको पसंद करते हैं तभी आप उनका प्यार पा सकेंगे। मैंने ऐसे ही उन्हें ट्रेंड किया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो किसी दबाव में रहे।’

The latest #Dhadak poster gives us a glimpse of #momentsofdhadak! ❤️ The film is set to release on July 20 with #IshaanKhatter and #JanhviKapoor playing the lead. pic.twitter.com/s2LoQEYiXX