मुंबई पुलिस ने बनाया 'धड़क' का मीम, तो ऐसा रहा जाह्नवी-ईशान का रिएक्शन

जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म 'धड़क' का ट्रेलर जबसे रिलीज हुआ है तबसे ही सुर्खियों में हैं। ट्रेलर को अभी तक मिक्स रिस्पॉन्स मिले हैं, कुछ को ट्रेलर काफी अच्छा लगा तो कुछ को ये ट्रेलर पसंद नहीं आया।

वैसे तो इस फिल्म को लेकर कई मीम बने, लेकिन मुंबई पुलिस ने जो फिल्म को लेकर एक मीम बनाया है, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल, मुंबई पुलिस ने अपने ऑफिशयल ट्विटर अकाउंट पर शुक्रवार को 'धड़क' के एक डायलॉग वाली फोटो शेयर की जिसमें ईशान और जाह्नवी नजर आ रहे हैं। इस सीन में जाह्नवी, ईशान से कहती हैं 'क्या नाटक कर रहा है... मुझे देख क्यों नहीं रहा।'

इस फोटो को एडिट कर मुंबई पुलिस ने जाह्नवी के चेहरे की जगह ट्रैफिक सिग्नल की लाइट लगाई और लिखा, 'ट्रैफिक सिग्नलों के भावनात्मक संदेश को इग्नोर मत करिए। इसकी नजरअंदाजी करने पर ई-चालान भी कट सकता है।'

Don’t underestimate the emotional quotient of traffic signals!! And their e-challan is anyways not too happy with your relationship #TrafficSignalMatters pic.twitter.com/FEEDOVYi6m