जाह्नवी कपूर की रिवीलिंग ड्रेस देखकर भड़के लोग, बोले 'उर्फी का हाई-क्लास वर्जन...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) बीती रात ही एक रिवीलिंग ड्रेस पहनकर डिनर करने पहुंची थी। इस ड्रेस के चलते ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। लोग उनकी तुलना उर्फी जावेद के साथ करने लगे हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 07 Apr 2022 06:30 AM

