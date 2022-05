जाह्नवी कपूर की तस्वीरें देखकर रह नहीं पाए पिता बोनी कपूर, कमेंट बॉक्स में लिखी ये बात

Janhvi Kapoor Photos New: एक यूजर ने लिखा, 'आप दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सबसे खूबसूरत एंजेल, ईद मुबारक हो।' एक यूजर ने लिखा- आपसे बेहतर कोई नहीं है।

इस खबर को सुनें