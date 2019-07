जायरा वसीम के सपोर्ट में आए उमर अब्दुल्ला, ट्विटर कर लोगों से की ये गुजारिश

फिल्म 'दंगल' से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने एक्टिंग फील्ड को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया है। जायरा ने यह ऐलान रविवार को सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए किया है। जायरा ने यह कहते हुए इस बात की घोषणा की वह इस काम से खुश नहीं है क्योंकि यह उनके धर्म के रास्ते में आ रहा है।

राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली अदाकारा जायरा वसीम के अभिनय का क्षेत्र छोड़ने की घोषणा करने के कुछ घंटे बाद इस फैसले ने सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा दिया। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के एक मुसलमान परिवार में पली बड़ी जायरा के इस फैसले पर अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि ऐसा निर्णय लेने के लिए उनपर कहीं न कहीं समाज से दबाव बनाया गया है। जायरा के इस फैसले पर चारों तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग जायरा वसीम के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं तो वहीं दूसरे लोग उनके फैसले को बेवकूफाना बता रहे हैं। इसी जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जायरा वसीम के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने उनके फैसले का समर्थन किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

Who are any of us to question @ZairaWasimmm’s choices? It’s her life to do with as she pleases. All I will do is wish her well & hope that what ever she does makes her happy.