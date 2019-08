कश्मीर मुद्दे जायरा वसीम ने किया ट्वीट- 'यह समय भी बीत जाएगा'

जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अहम कदम उढाया है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड 1 के अलावा बाकी सभी खंड हटाने का संकल्प पेश किया है। अमित शाह के इस फैसले से पहले 'दंगल' फेम जायरा वसीम ने कश्मीर मुद्दे को लेकर एक ट्वीट किया था। जायरा वसीम ने ट्वीट में लिखा था, 'This too shall pass' (यह समय भी बीत जाएगा।)

This too shall pass! #Kashmir — Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) August 4, 2019

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद राज्यसभा में सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बयान दिया। जिसके बाद राज्यसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। शाह दोपहर को लोकसभा में भी बयान देंगे। भाषा के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के आवास पर सबसे पहले पहुंचने वालों में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल रहे। वहीं, कश्मीर के ताजा हालातों पर पीडीपी के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब नजरबंद किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें ही बंद किया जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे।

My thoughts are with #Kashmir. Praying for peace 🙏🏻 #KashmirNeedsAttention — Dia Mirza (@deespeak) August 5, 2019

जायरा के अलावा दीया मिर्जा ने भी कश्मीर मुद्दे पर ट्वीट लिख कहा था- 'My thoughts are with #Kashmir. Praying for peace' (मेरी संवेदनाएं कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर की शांति के लिए दुआ कर रही हूं।)

Article 370 never gave Kashmiris freedom. It only created selfish leaders who created a terror filled society and robbed Kashmiri youth of opportunity. It is finally time for it to go. Anyone objects, tell them loudly: One Country, One System. #Article370 #OneCountryOneSystem — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) August 5, 2019