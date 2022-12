करीब 5 हजार करोड़ रुपये हुआ 'Avatar: The Way of Water' का कलेक्शन, टाइटैनिक और अवतार से इतना है कम

ऐप पर पढ़ें

Box Office Collection of Avatar The Way Of Water Day 7: निर्देशक जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर'(Avatar- The Way Of Water) ने सातवें दिन भारत में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म को दर्शकों से बेशुमार प्यार मिल रहा है और ये आंकड़ा क्रिसमस और न्यू ईयर के खास मौके पर और भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। सिर्फ घरेलू कलेक्शन ही नहीं, अवतार 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी तूफान मचा रहा है। अवतार 2 का कलेक्शन जेम्स की टाइटैनिक और अवतार से कितना कम है, ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।

कितना हुआ कलेक्शन

बता दें कि अवतार द वे ऑफ वॉटर की कमाई बेहतरीन तरह से जारी है, चाहें बात इंडियन बॉक्स ऑफिस की करें या फिर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की। Sacnilk की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड अभी तक 4960 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। वहीं इंडिया में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन करीब 219 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन करीब 194 करोड़ रुपये हुआ है। हालांकि इस कलेक्शन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि बीते दिन के आंकड़े अभी अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक जोड़े गए हैं।

2 हजार करोड़ है फिल्म का बजट

बता दें कि अवतार का पहला पार्ट 2009 में रिलीज हुआ था और करीब 13 साल बाद फिल्म का सीक्वल आया है। फिल्म के निर्देशक जेम्स कैमरून अपने कमाल के निर्देशन और वक्त के आगे की तकनीक इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं, जो वाकई काफी महंगी पड़ती है। अवतार 2 का बजट 250 मिलियन डॉलर्स (2000 करोड़ रुपए) बताया जा रहा है। यानी ये एक बेहद महंगी फिल्म है और हिट होने के लिए काफी ज्यादा कमाई करनी होगी। याद दिला दें कि जेम्स कैमरून ने अवतार से पहले टाइटैनिक बनाई थी और उसके 12 साल बाद अवतार आई। अवतार के 13 साल बाद इसका दूसरा भाग आ रहा है। अवतार से पहले टाइटैनिक दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, फिर 2009 में आई अवतार ने ये रिकॉर्ड तोड़ा।

जेम्स की पुरानी फिल्मों का कलेक्शन

जानकारी के मुताबिक इस फिल्म के लिए कैमरून ने 2006 में फिर इस स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म में दिखाए गए एलियंस के लिए उन्होंने एक अलग भाषा भी बनवाई। जो यूएससी में भाषाविद डॉ. पॉल फ्रॉमर ने बनाई थी। इस भाषा को 1000 शब्दों से बनाया गया था। जिसमें जेम्स कैमरून ने 30 शब्द जोड़े थे। इस फिल्म को बनाने के लिए जेम्स कैमरून ने सेटअप भी अलग से किया था। गौरतलब है कि जेम्स कैमरून की टाइटैनिक ने करीब 18 हजार करोड़ तो अवतार ने 24 हजार करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।