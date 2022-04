जैकलिन फर्नांडिस ने श्रीलंका के लिए जजमेंट पास करने वालों को दिया करारा जवाब, बोली 'मेरा देश इस वक्त...'

जैकलिन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) ने गहरे संकट से जूझ रहे श्रीलंका के सपोर्ट में एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर किया है। उन्होंने लोगों से श्रीलंका के लिए जजमेंट ना पास करने की गुजारिश की है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Tue, 05 Apr 2022 07:36 AM

इस खबर को सुनें