Breakup Story : साजिद खान के साथ रिलेशनशिप मे थीं जैकलीन फर्नांडिस, लेकिन डायरेक्टर ने लगा दिया था ये आरोप!

जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड की टॉप और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। जैकलीन वैसे तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर पूरा फोकस करती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में थीं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Sat, 02 Apr 2022 06:31 PM

