जैकी श्रॉफ के मेकअप आर्टिस्ट का हुआ निधन, ट्वीट कर दी भावुक श्रद्धांजलि

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ के मेकअप आर्टिस्ट शशि का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी खुद जैकी श्रॉफ ने अपने सोशल अकाउंट से दी है।

जैकी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा,'' शशि दादा, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। 37 वर्षों से मेरे मेकअप पर्सन रहे शशि दादा नही रहे।''

इसी के साथ उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट संग अपनी फोटो शेयर की है। फोटो में जैकी -शशि साथ में बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर से लग रहा है इन दिनों के बीच काफी गहरी दोस्ती रही होगी।

Shashi Dada 🙏Will always be in deepest corner of my Heart❤️



My make up person for 37 years passed away. pic.twitter.com/Oo7VED7eWr