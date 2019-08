Jabariya Jodi Box Office Collection Day 2: सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म ने दूसरे दिन कमाए इतने करोड़

सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म ‘जबरिया जोड़ी’ रिलीज हो चुकी है। और इस फिल्म को एनालिस्ट के अलावा फैंस ने कुछ खास रिव्यू नहीं दिए हैं। फिल्म की कहानी को घिसा पिटा बताया गया है। आपको बता दें कि ‘जबरिया जोड़ी’ फिल्म बिहार के ‘पकड़वा विवाह’ पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन प्रशांत सिंह ने किया है।

फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 3.15 करोड़ की कमाई की है। वहीं फिल्म ने दूसरे दिन 3-4 करोड़ के बीच की कमाई करने का अंदाज लगाया जा रहा है। ये आंकड़े बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक बताए जा रहे हैं।

#JabariyaJodi is dull on Day 1... Needs miraculous growth on Day 2 and 3 for a respectable weekend total... Fri ₹ 3.15 cr. India biz.