ISRO ने दी मिशन मंगल को शुभकामनाएं, अक्षय ने दिया ये रिएक्शन

बॉलीवुड फिल्म मिशन मंगल का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही भले इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई हो लेकिन फिल्म का क्रेज कम नहीं हो रहा है। अब फिल्म को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से भी प्रशंसा मिली है।

अंतरिक्ष एजेंसी ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह उसके मिशन के दौरान की भावना और जुनून को सुंदरता से चित्रित करती है। इसरो ने ट्वीट किया कि मिशन मंगल के ट्रेलर में उस भावना और जुनून का सुंदरता से चित्रण किया है जिनके साथ इसरो की टीम काम करती है। इसरो चंद्रयान-2 की लांच के लिए तैयार है । इसरो की टीम अक्षय को मिशन मंगल तथा उनकी भविष्य की सभी योजनाओं के लिए शुभकामनाएं देती हैं।

Thank you so much and wishing best of luck once again to #TeamISRO for #Chandrayaan2 https://t.co/nC9cYvWzeU

Mission accomplished! Thank you so much for giving us such an inspiring story to tell, it’s been an absolute honour to have had this opportunity and I can say this on behalf of all the actors & team of #MissionMangal https://t.co/UsDlt88I5R