'ए सूटेबल ब्वॉय' में ईशान खट्टर के साथ नजर आएंगे ये सितारे, जानिए

Sunkissed #Lootcasepromotions #Lootcase Outfit : @zaraindiaofficial Jewellery : @minerali_store Styled by: @stylisttsahilgulati Assisted by: @chintan_shah1998 HMU : @Nidhiagarwalmua 📷 @vinay.kachhatiya #filmpromotions #mehboobstudio #newfilm #nextrelease #comedy #11thoctober

A post shared by Rasika (@rasikadugal) on Sep 27, 2019 at 9:39pm PDT