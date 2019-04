ईशान खट्टर को 'नो पार्किंग जोन' में बाइक पार्क करना पड़ा महंगा, भरा पड़ा इतने रुपए का चालान

बॉलीवुड के क्यूट स्टार अभिनेता ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि ट्रैफिक पुलिस ने ईशान को गलत बाइक पार्क करने की वजह से जुर्माना भरना पड़ा है।

वेबसाइट Spotboye की रिपोर्ट के मुताबिक ईशान खट्टर मुंबई के बांद्रा स्थित एक कैफे में लंच करने गए थे। ईशान खट्टर ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक को नो पार्किंग एरिया पर पार्क की हुई थी। लंच करने के बाद ईशान जैसे ही कैफे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ट्रैफिक पुलिस उनकी बाइक टो कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईशान खट्टर ने जब ये देखा तो वह ट्रैफिक पुलिस के पास गए। ईशान ने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वह उनकी बाइक को छोड़ दें। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक तो वापस कर दी लेकिन, ईशान खट्टर को 500 रुपए फाइन भरना पड़ा।

आपको बता दें कि ईशान से पहले भी कई बॉलीवुड सितारें ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की वजह से मुसीबत में फंस चुके हैं। इस सूची में वरुण धवन, कुणाल खेमू और सोनू सूद जैसे कई स्टार्स का नाम शुमार है। अभी हाल ही में सारा अली खान दिल्ली में लव आजकल 2 की शूटिंग कर रही थी। इस दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में सारा अली खान बाइक पर कार्तिक आर्यन के पीछे बिना हेलमेट के नजर आ रही थीं। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ यूजर्स ने दिल्ली पुलिस को टैग कर सारा की शिकायत की थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस मामले में सभी तत्थों की जांच कर रही है जिसके बाद सारा के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया जा सकता है। सारा अली खान के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक्शन लिया जा सकता है।

