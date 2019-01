ईशान खट्टर को हुई ये गंभीर बीमारी, सोशल मीडिया पर खुलासा करते हुए कहा -' सॉरी मैं दूर हो गया हूं'

बॉलीवुड के यंग एक्टर और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर के फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है। कहा जा रहा है कि ईशान इन दिनों एक बीमारी से पीड़ित हैं। इस बात की जानकारी ईशान ने खुद दी है। उन्होने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो और वीडियो शेयर कर यह बात बताई है।

दरअसल ईशान इन दिनों चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और साथ ही कैप्शन लिखा- 'उन लोगों के लिए जो पूछ रहे थे। सॉरी, मैं दूर हो गया हूं, मैं चिकन पॉक्स से उभर रहा हूं।

बता दें की हाल ही में ईशान खट्टर अपने भाई शाहिद कपूर के साथ टीवी शो क़ॉफी विथ करण में नजर आए थे। शो में दोनो भाईयों ने करण जौहर के साथ जमकर मस्ती मजाक किया। इतना ही नहीं दोनो ने अपने निजी जीवन के बारे में भी लोगों के सामने खुलासा किया।

शो में आने पहले ईशान को सोशल मीडिया पर हेडफोन लगाकर साइकिल चलाने पर काफी ट्रोल किया गया था। लेकिन उन्होंने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, 'इस फोटो पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। लेकिन ये एक फोन कॉल था। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मोटरबाइक पर सवार होकर सेलेब्स की तस्वीरें क्लिक करना भी कोई सुरक्षित तरीका नहीं है।

आपको बता दें कि ईशान खट्टर एक बॉलीवुड अभिनेता है। इशान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म "वाह लाइफ हो तो ऐसी: से की थी। बतौर युवा उनकी पहली फिल्म माजिद मजीदी निर्देशित "बियॉन्ड द क्लाउड्स" से की थी। इसके बाद ईशान ने फिल्म धड़क में मुख्य किरदार के रूप में दर्शकों की खूब वाह वाही बटोरी। धड़क में उनके साथ एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर रोमांस करती हुई दिखीं थी। वहीं जहां इस फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था वहीं शशांक खेतान ने फिल्म इस फिल्म के निर्देशक हैं।

