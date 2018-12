बिजनसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अपने मंगेतर आनंद पीरामल के साथ मुंबई में 12 दिसंबर को शादी करेंगी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज शाम उदयपुर में ही संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया है। उनकी संगीत सेरेमनी में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के कई मशहूर सितारे उदयपुर पहुंच चुके हैं।

अंबानी परिवार के मेहमानों में अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी हि‍लेरी क्ल‍िंटन भी शामिल हुई हैं। वह उदयपुर पहुंच चुकी हैं। इनके साथ ही वरुण धवन, आलिया भट्ट, बोनी कपूर, जाह्नवी कपूर, विद्या बालन, अनिल कपूर, सिद्धार्थ राय कपूर, करण जौहर, जया बच्चन जैसे तमाम सेलेब्रिटी भी उदयपुर पहुंच चुके हैं।

