क्या सुनील शेट्टी ने शुरू कर ली है बेटी आथिया की शादी की तैयारी? सामने आई ये बड़ी डिटेल्स

सुनील शेट्टी अपनी बेटी आथिया से काफी प्यार करते हैं। उन्होंने कभी आथिया को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब जब बात बेटी की शादी की हो तो फिर उसे तो वह ग्रैंड करेंगे ही। सुनील ने तैयारी शुरू कर दी है।

इस खबर को सुनें