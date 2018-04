प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच सामने आई इलियाना की ऐसी PHOTO, ब्वॉयफ्रेंड ने की शेयर

कुछ वक्त पहले तक ये खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज प्रेग्नेंट हैं और वो जल्द ही अपने ब्वॉयफ्रेंड एंड्रयू नीबोन के बच्चे की मां बनने वाली है। ये खबर एंड्रयू की एक फोटो की वजह से वायरल हुई है। जिसके कैप्शन ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं प्रेग्नेंसी की खबरों पर भी इलियाना ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है।

क्या है फोटो में...

दरअसल, एंड्रयू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की जिसमें इलियाना डिक्रूज़ एक बाथटब में आराम कर रही है। इसके साथ लिखा है- 'having time some sweet time alone, kind of. :) 'मतलब घर में अकेले खूबसूरत वक्त, लगभग...। अब फैंस ये जानना चाहते है कि इस लगभग का मतलब क्या है। एंड्रयू अपनी बात कर रहे हैं या फिर बच्चे की, जिसके साथ इलियाना अकेले नहीं है।

'रेड' के प्रमोशन के दौरान पहने थे ढीले-ढाले कपड़े...

कुछ वक्त पहले ही रिलीज हुई अजय देवगन स्टारर फिल्म रेड के प्रमोशन के दौरान भी इलियाना ढीले-ढाले कपड़ों में नजर आई थीं। जिस वजह से इन अफवाहों को और जोर मिला।

बता दें कि इलियाना लंबे समय से अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन में रह रही हैं। बीच में दोनों की गुपचुप शादी की खबरें भी सामने आई थीं।