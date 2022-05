सगाई टूटने के बाद अब इस एक्टर को डेट कर रही हैं एमी जैक्सन, जल्द कर सकती हैं अनाउंसमेंट

एमी जैक्सन ने 2019 में बॉयफ्रेंड जॉर्ज से सगाई की थी। सगाई से पहले एमी ने अपने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट कर दी थी। सगाई के 1 साल बाद दोनों का बेटा भी हुआ, लेकिन इसके बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई।

Wed, 04 May 2022 10:49 AM

Sushmeeta Semwal टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 10:49 AM

